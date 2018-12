Democratas preparam lei para reabrir o governo com US$ 1,3 bilhão para segurança na fronteira

Por David Morgan

WASHINGTON (Reuters) - Democratas introduzirão uma lei nesta semana para tentar encerrar o fechamento parcial do governo norte-americano e financiar o Departamento de Segurança Nacional até 8 de fevereiro, incluindo 1,3 bilhão de dólares para segurança na fronteira, mas não os 5 bilhões de dólares que o presidente Donald Trump exige para um muro na fronteira, disse um assessor democrata, nesta segunda-feira.

Os democratas, que assumirão controle da Casa esta semana das mãos dos republicanos, também oferecerão legislação para fornecer financiamento de um ano para outras agências e departamentos que estão fechados desde 22 de dezembro por causa do impasse, disse o assessor.

Democratas disseram que pretendem votar em legislações para reabrir o governo na quinta-feira, quando o novo Congresso se reúne.

A legislação de segurança nacional se baseia em uma medida que já passou pelo Senado com apoio bipartidário. A exigência de Trump de 5 bilhões de dólares para financiar seu muro ao longo da fronteira dos EUA com o México levou a um impasse no Congresso sobre leis para manter partes do governo federal financiadas.

Tentativas de chegar a uma solução desde que o fechamento começou falharam e deram lugar a um jogo de culpa entre democratas, Trump e outros republicanos.

