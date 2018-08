O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

ROMA (Reuters) - Uma ponte desmoronou nesta terça-feira na cidade portuária de Gênova, no norte da Itália, deixando ao menos 22 mortos, disse o vice-ministro dos Transportes, Edoardo Rixi, advertindo que o número de mortes deve aumentar.

"Não é aceitável que uma ponte tão importante... não tenha sido construída para evitar esse tipo de desmoronamento", disse Rixi em entrevista à SkyNews24, falando de Gênova. "A parte central caiu".

Uma parte da ponte desmoronou de cerca de 50 metros de altura caindo sobre um rio, alguns trilhos de trem e construções. A estrutura caiu por volta de 11h30 (6h30 do horário de Brasília) durante fortes chuvas, informou o Corpo de Bombeiros.

Mais cedo, o chefe do serviço local de ambulâncias havia dito que o incidente tinha deixado "dezenas de mortos", segundo a agência de notícias italiana Adnkronos.

A ponte de 1,2 quilômetro de extensão, construída nos anos 1960 sobre a autoestrada A10, passou por reformas em 2016.

A operadora da estrada disse que esforços para fortalecer a fundação da ponte estavam em andamento no momento do desmoronamento, acrescentando que a estrutura estava sendo monitorada constantemente.

Uma testemunha disse à Sky Italia que viu "oito ou nove" veículos em cima do viaduto no momento do desmoronamento, que descreveu como uma "cena apocalíptica".

O ministro dos Transportes, Danilo Toninelli, disse em publicação no Twitter que está "acompanhando com grande apreensão o que parece ser uma imensa tragédia".

Já o gabinete do primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, disse que o premiê irá a Gênova na noite desta terça-feira e permanecerá na cidade até quarta.

