O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Agosto de 2018 21:11 08. Agosto 2018 - 21:11

Por Yeganeh Torbati

WASHINGTON (Reuters) - Agentes de fronteira dos Estados Unidos prenderam cerca de 8 por cento menos pessoas em julho na fronteira sudoeste na comparação com junho, mas o número de famílias imigrantes detidas continuou quase constante, segundo números divulgados nesta quarta-feira pelo Departamento de Segurança Interior.

Um total de 31.303 pessoas foram detidas na fronteira dos EUA com o México em julho, ante 34.095 pessoas em junho. Daqueles detidos após tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos, estão cerca de 4 mil crianças cruzando a fronteira EUA-México sozinhas, ante 5.100 crianças em junho.

Aproximadamente 9.300 famílias foram detidas, segundo os dados, um número quase estável na comparação com as 9.400 do mês anterior.

A divulgação dos dados ocorre em meio à política "tolerância zero" do presidente Donald Trump, implementada em maio, na qual agências federais receberam ordens de processar todos imigrantes apreendidos ao entrar ilegalmente nos Estados Unidos.

Sob a política, pais foram mantidos em locais de detenção federais aguardando o indiciamento, enquanto seus filhos eram enviados a abrigos ou lares temporários, frequentemente longe de seus pais. Mais de 2.500 crianças foram separadas de seus pais e estima-se que mais de 400 pais foram deportados sem serem reunidos com seus filhos.

Em junho, Trump encerrou as separações familiares após um intenso clamor público. Mas seu governo tem buscado atribuir uma queda de dois meses nas detenções na fronteira sul à sua política de processar mais pessoas que cruzam ilegalmente a divisa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português