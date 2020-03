XANGAI/PEQUIM (Reuters) - Dez pessoas morreram e 23 ficaram presas sob escombros de um hotel que desabou na China e era usado para deixar pessoas em quarentena por causa do coronavírus na cidade chinesa de Quanzhou, disseram as autoridades, neste domingo.

Acreditava-se inicialmente que mais de 70 pessoas haviam ficado presas no prédio de sete andares, que desabou na noite de sábado.

Até domingo, as autoridades haviam resgatado 48 indivíduos do local do desabamento, com 38 deles enviados aos hospitais, afirmou o Ministério de Administração de Emergência.

Imagens do local mostraram operadores de resgate vestidos com capacetes, óculos e máscaras carregando pessoas feridas para a equipe médica, que aguardava em macacões bancos e máscaras cirúrgicas.

Das 71 pessoas que estavam dentro do hotel na hora do desabamento, 58 estavam sob quarentena, acrescentaram.

De acordo com a agência estatal Xinhua, o proprietário do prédio, um homem de sobrenome Yang, foi convocado pela polícia.

O primeiro andar do prédio estava em reforma no momento do colapso, informou a agência de notícias.

(Por Josh Horwitz, Huizhong Wu e Kevin Yao)

