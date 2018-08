O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 8 de Agosto de 2018 12:15 08. Agosto 2018 - 12:15

Por John Whitesides

(Reuters) - Uma disputa acirrada em votação especial no Estado norte-americano do Ohio por uma vaga na Câmara dos Deputados que vem sendo ocupada por republicanos há mais de 30 anos continuava indefinida nesta quarta-feira, em um sinal estimulante para os democratas de olho nas eleições parlamentares de 6 de novembro.

O republicano Troy Balderson estava cerca de 1.700 votos à frente do democrata Danny O'Connor, segundo relatos das zonas eleitorais, mas o escritório do secretário de Estado de Ohio disse que o resultado final será adiado até que mais de 8 mil votos provisórios e à distância sejam contados.

Mesmo que Balderson acabe vencendo, a margem estreita será uma preocupação para os republicanos, que chegam às eleições de novembro preocupados, e deve animar os democratas, que se saíram muito melhor do que o esperado.

A eleição especial apertada de Ohio se transformou em um referendo da liderança do presidente republicano, Donald Trump, e uma última chance de avaliar a força dos democratas antes das eleições de novembro, nas quais os republicanos defendem maiorias na Câmara dos Deputados e no Senado.

A corrida crucial de Ohio foi a mais digna de nota em um dia no qual quatro Estados realizaram votações para escolher candidatos, incluindo uma batalha pelo governo do Michigan na qual um candidato popular derrotou um rival progressista, e um conservador de renome desafia o atual governador republicano do Kansas.

A eleição de Ohio atraiu grande atenção em todo o país nas últimas semanas, já que pesquisas mostraram um acirramento na disputa apesar de os republicanos e seus aliados gastarem quatro vezes mais do que grupos democratas.

Trump assumiu o mérito pela aparente vitória republicana, dizendo no Twitter que a campanha de Balderson melhorou depois que ele expressou seu apoio ao correligionário no sábado.

Outros republicanos também correram para ajudar Balderson. O governador de Ohio, John Kasich, um crítico de Trump, apoiou Balderson, e o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, o visitou.

Na disputa da Casa Branca em 2016, Trump venceu no distrito em disputa em Ohio com uma vantagem de 11 pontos percentuais, e o republicano Pat Tiberi se reelegeu para a Câmara com impressionantes 37 pontos percentuais.

Mas Tiberi renunciou antes do final do mandato, provocando a convocação de uma eleição especial para seu cargo. O'Connor, que não admitiu a derrota na terça-feira, e Balderson se enfrentarão de novo em novembro para servir um mandato completo de dois anos.

