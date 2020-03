Por Tom Westbrook e Steve Holland

CINGAPURA/WASHINGTON (Reuters) - A esposa do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, o ministro de Assuntos Internos da Austrália e um jogador do Chelsea estão entre os novos casos de coronavírus, que já infectou quase 135 mil pessoas e matou mais de 4.900 em todo o mundo.

Governos e bancos centrais prepararam mais medidas de emergência para enfrentar o impacto econômico do coronavírus nesta sexta-feira, ajudando os mercados financeiros a reduzir parte de suas perdas acentuadas, e mais eventos de grande porte foram cancelados ou adiados.

Parlamentares norte-americanos e a Casa Branca se aproximaram de um acordo para um pacote de ajuda econômica contra o coronavírus, e a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse que espera anunciar um pacto nesta sexta-feira.

Especialistas alertam que, devido à falta de exames e casos não informados, muitas pessoas mais podem ser afetadas pelo surto, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan no final do ano passado.

Autoridades de saúde globais enfrentam a perspectiva de uma sobrecarga nos serviços.

"Estamos prevendo que 20% da população será afetada na primeira onda", disse Kerry Chant, principal autoridade médica do governo de Nova Gales do Sul, Estado australiano de sete milhões de habitantes.

A Austrália registrou quase 160 infecções e três mortes da doença semelhante à gripe. Entre os contaminados está um dos ministros mais graduados do governo, Peter Dutton, da pasta de Assuntos Internos. Ele disse estar se sentindo bem.

Ainda na Austrália, o ator Tom Hanks anunciou que ele e a esposa, a atriz Rita Wilson, tiveram diagnóstico positivo.

Trudeau disse que ficará isolado durante duas semanas, já que sua esposa, Sophie Gregoire Trudeau, foi diagnosticada com coronavírus. Ela disse estar "sentindo sintomas incômodos", mas que estará "de pé novamente em breve".

O Canadá comunicou 145 casos do vírus, número três vezes maior do que o da semana passada, e uma morte.

Uma série de grandes eventos esportivos foi afetada. O Players Championship de golfe foi interrompido e o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Austrália foi descartado. O Nepal fechou o Monte Evereste para os alpinistas.

No Reino Unido, aumentaram os clamores para que o Campeonato Inglês seja interrompido depois da notícia de que Callum Hudson-Odoi, meia-atacante do Chelsea, foi diagnosticado com a doença. Todos os jogadores do time principal e a equipe técnica do Chelsea se isolarão voluntariamente, disse o clube.

(Por Tom Westbrook e Steve Holland; Reportagem adicional de Mily Chow e Wang Jing, em Pequim; Daniel Leussink e Kaori Kaneko, em Tóquio; Wayne Cole, Colin Packham e Jonathan Barrett, em Sydney; Rama Venkat, em Bengaluru; Khanh Vu e Phuong Nguyen, em Hanói; Hyonhee Shin em Seul)

