O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 15 de Outubro de 2018 16:00 15. Outubro 2018 - 16:00

Premiê britânica, Theresa May 15/10/2018 REUTERS/Peter Nicholls

LONDRES (Reuters) - A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta segunda-feira que o Reino Unido e a União Europeia não podem deixar que as divergências sobre a fronteira da Irlanda façam com que os dois lados enfrentem a possibilidade de um Brexit sem acordo.

"Não podemos deixar essa divergência adiar as perspectivas de um bom acordo e nos deixar com um resultado sem acordo que ninguém quer", disse May ao Parlamento.

(Reportagem de Kylie MacLellan)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português