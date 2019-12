Por Catarina Demony

MADRI (Reuters) - Maravilhado com os tons azuis e verdes rodopiando na superfície marmórea da Terra abaixo, um astronauta italiano fez um apelo emotivo do espaço nesta quarta-feira para que os líderes mundiais tirem "as cabeças da areia" no que diz respeito à mudança climática.

Falando por videoconferência da Estação Espacial Internacional, Luca Parmitano disse a uma sessão da cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU) que seu ponto de vista lhe dava uma perspectiva única do impacto devastador de furacões e inundações.

"Nosso planeta é incrivelmente lindo. Também vemos sua fragilidade incrível", disse o piloto de testes militar ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que está pressionando para que grandes emissores assumam compromissos maiores nas conversações.

"Vi com meus próprios olhos os efeitos terríveis da mudança climática", afirmou Parmitano.

A intervenção celestial representou uma distração bem-vinda para os delegados presentes nas conversas, em que o progresso lento das negociações climáticas assinala um contraste marcante com o sentimento de urgência de ativistas jovens desesperados para ver ações ousadas.

Na terça-feira, o ator norte-americano Harrison Ford, famoso por seu papel na franquia "Star Wars", disse em um evento paralelo: "As pessoas estão assustadas. Bravas. E estão certas de estarem."

