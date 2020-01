BAGDÁ (Reuters) - Dois foguetes caíram nesta quarta-feira dentro da altamente fortificada Zona Verde de Bagdá, que abriga prédios governamentais e embaixadas estrangeiras, sem causar vítimas, disseram as Forças Armadas iraquianas.

Sirenes soaram dentro da Zona Verde. Fontes policiais disseram à Reuters que pelo menos um dos foguetes caiu a 100 metros da embaixada dos Estados Unidos.

"Dois foguetes Katyusha caíram dentro da Zona Verde sem deixar vítimas. Detalhes a seguir", disseram as Forças Armadas.

Duas fortes explosões seguidas de sirenes foram ouvidas em Bagdá, disseram testemunhas da Reuters.

Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque.

O Irã disparou mísseis contra forças dos Estados Unidos no Iraque em retaliação pelo assassinato cometido pelos EUA na semana passada do general iraniano Qassim Soleimani, levantando preocupações sobre uma possível guerra ampla no Oriente Médio.

(Reportagem de Ahmed Aboulenein)

