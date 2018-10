O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Outubro de 2018

WASHINGTON (Reuters) - Dois dos principais assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em uma discussão acalorada do lado de fora do Salão Oval da Casa Branca nesta quinta-feira.

Os ânimos se exaltaram por conta de uma discussão sobre como lidar com a imigração ilegal, segundo duas fontes familiarizadas com o ocorrido.

Os dois conselheiros eram o chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly, que é ex-secretário de Segurança Interna, e o conselheiro de segurança nacional de Trump, John Bolton, disseram as fontes.

Uma fonte descreveu a discussão como uma "troca tensa" mas que logo passou, e que teria sido sobre o desempenho profissional da secretária de Segurança Interna, Kirstjen Nielsen, ex-surbordinada de Kelly. Uma outra fonte disse que o episódio "não foi nada demais".

Trump, perguntado sobre o incidente, disse a jornalistas que "Não tinha ouvido nada sobre isso".

Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, afirmou em um comunicado: "Embora estejamos ansiosos por resolver a questão da imigração ilegal, não estamos zangados um com o outro. No entanto, estamos furiosos com o fracasso dos congressistas democratas em nos ajudar a enfrentar essa crise crescente".

Trump ameaçou nesta quinta-feira deslocar forças militares e fechar a fronteira do sul dos Estados Unidos enquanto hondurenhos e salvadorenhos se juntam aos milhares de imigrantes da Guatemala que querem ir para o norte.

"Eu preciso, da maneira mais forte, pedir que o México pare com essa investida - e se eu não conseguir, vou ligar para o Exército dos EUA e FECHAR NOSSA FRONTEIRA SUL", disse Trump em uma publicação no Twitter.

Reuters

