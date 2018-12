Dois lados cantam vitória em eleição caótica no Congo

Por Giulia Paravicini e Stanis Bujakera

KINSHASA (Reuters) - A oposição da República Democrática do Congo disse, nesta segunda-feira, que espera que um dos seus candidatos vença a eleição presidencial, com base nos primeiros resultados do pleito, mas a coalizão governista disse que estava confiante que seu candidato havia vencido a caótica disputa.

As reivindicações acontecem depois de uma eleição desordenada no domingo, na qual muitos congoleses não conseguiram votar por causa de um surto de Ebola, conflitos e problemas logísticos.

Depois de contagens não-oficiais circularem nas redes sociais nesta segunda-feira, conexões de internet móvel na capital Kinshasa e outras cidades desaceleraram ou foram completamente cortadas, disseram moradores, em uma possível medida das autoridades para impedir a informação de circular.

Oficiais do governo não foram imediatamente encontrados para comentar. Autoridades cortaram a internet no passado, dizendo que buscava interromper rumores de espalharem durante protestos.

A votação busca encontrar um sucessor para o presidente Joseph Kabila, após 18 anos no poder e pode levar à primeira transição democrática do país africano.

Mas a oposição afirma que a eleição foi prejudicada por fraude e acusou Kabila de estar planejando governar dos bastidores, por meio do seu candidato preferido. O governo disse que a eleição foi justa.

(Reportagem adicional de Fiston Mahama, Aaron Ross e Edward McAllister)

