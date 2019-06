MOSCOU (Reuters) - Pelo menos duas pessoas estavam desaparecidas neste sábado após explosões na unidade de explosivos Kristall, na cidade russa de Dzerzhinsk, segundo reportagens das agências de notícias Interfax e RIA.

"Como entendemos, duas pessoas estão desaparecidas", disse o vice-governador Dmitry Krasnov, citado pela agência RIA em comunicado transmitido pelo canal da TV estatal russa Rossiya 24.

Cerca de 22 pessoas ficaram feridas, disse a agência Interfax citando uma fonte. Uma autoridade do Ministério de Saúde local afirmou mais cedo que a maioria dos feridos estavam com ferimentos de fragmentos.

Dzerzhinsk é próxima à cidade de Nizhny Novgorod, a cerca de 400 quilômetros a leste de Moscou. Fundado nos tempos soviéticos, o instituto científico Kristall é um dos principais desenvolvedores russos de tecnologia de explosivos para uso militar e civil. A unidade é parte da Rostec, conglomerado estatal russo que tem sido afetado por sanções do Ocidente por conta das políticas russas em relação à Ucrânia.

De acordo com a agência de notícias TASS, 27 pessoas requisitaram ajuda médica após as explosões, disse o ministro da saúde local.

Uma seção do edifício onde as explosões ocorreram foi parcialmente destruída e um incêndio eclodiu na unidade, onde explosivos e munição, incluindo bombas aéreas, eram armazenados, disseram as agências de notícias russas. Um edifício vizinho também pegou fogo, disse uma fonte à RIA.

O canal Rossiya 24 mostrava fumaça saindo da unidade.

(Reportagem de Maria Tsvetkova)

