Padres Nicola Corradi e Horacio Corbacho e ex-jardineiro Armando Gomez são escoltados por agentes de segurança em tribunal antes do anúncio do veredito de um caso de abuso sexual 25/11/2019 REUTERS/Maximiliano Rios

BUENOS AIRES (Reuters) - Um tribunal da Argentina condenou nesta segunda-feira dois padres católicos e o ex-jardineiro de uma escola para alunos surdos da província de Mendoza administrada pela Igreja por 28 acusações de abuso sexual e corrupção de menores.

Os padres Nicola Corradi e Horacio Corbacho foram condenados a 42 e 45 anos de prisão, respectivamente, e o empregado da escola, Armando Gomez, a 18 anos. As penas definidas pelos juízes Carlos Diaz, Mauricio Juan e Anibal Crivelli, da Segunda Corte do Colegiado Criminal, foram transmitidas ao vivo pela internet no país.

Não é possível apelar das sentenças. As acusações contra os três foram feitas por mais de 20 ex-alunos do Instituto Antonio Provolo para os surdos de Mendoza.

As primeiras queixas do caso completaram três anos nesta segunda-feira.

Um procurador argentino pediu neste mês a prisão de um bispo católico depois de autoridades afirmarem que ele ignorou diversas ligações e emails relacionados a uma investigação de alegações de abuso sexual que o têm como alvo.

O bispo, Gustavo Zanchetta, estava morando na Cidade do Vaticano, onde ocupou um cargo em um departamento financeiro da Igreja, de acordo com a Procuradoria.

(Por Marina Lammertyn)

