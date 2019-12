Por Andy Sullivan

WASHINGTON (Reuters) - Duas avaliações separadas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos provavelmente chegarão a conclusões opostas sobre se a investigação do FBI da campanha de Donald Trump em 2016 tinha motivos suficientes para investigar qualquer vínculo com a Rússia, disse um fiscalizador oficial ao Congresso nesta quarta-feira.

O inspetor-geral do departamento, Michael Horowitz, disse aos parlamentares que ele e um promotor dos EUA que realizaram uma análise separada discordavam sobre uma questão fundamental da investigação politicamente sensível.

Em um relatório de 434 páginas divulgado na segunda-feira, Horowitz concluiu que o FBI tinha evidências suficientes em 2016 para abrir uma investigação completa de contrainteligência dos possíveis laços da campanha de Trump com a Rússia.

Horowitz disse que o promotor John Durham afirmou a ele no mês passado que acreditava que o FBI deveria ter aberto uma investigação mais limitada. Ele disse que não foi influenciado pelo argumento de Durham.

"Nenhuma das discussões mudou nossas descobertas", disse Horowitz em uma audiência no Comitê Judiciário do Senado.

O escritório de Durham se recusou a comentar.

A análise de Horowitz não encontrou evidências de que o FBI tenha sido motivado politicamente, como Trump e outros republicanos disseram.

Mas Horowitz também afirmou que o FBI cometeu o que descreveu como "erros básicos e fundamentais" ao buscar a aprovação da Justiça para escutar um assessor de campanha de Trump.

