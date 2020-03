SAN SALVADOR (Reuters) - El Salvador proibiu visitantes de Alemanha e França por causa do coronavírus, depois de já ter barrado pessoas que vinham de Itália, Coreia do Sul e Irã, países com os maiores surtos fora da China.

Salvadorenhos e diplomatas desses dois países podem entrar, mas precisam passar 30 dias em quarentena, disse o presidente Nayib Bukele, pelo Twitter, no fim do sábado.

Bukele também pediu mais checagens a visitantes chegando de qualquer país com coronavírus e por medidas sanitárias mais rígidas.

Há mais de 106.000 casos de coronavírus e mais de 3.600 mortes ao redor do mundo, segundo contagem da Reuters por meio e anúncios dos governos.

França e Alemanha estão entre os países com maiores registros de casos, após China, Coreia do Sul, Itália e Irã.

El Salvador não tem casos relatados de coronavírus, embora países vizinhos tenham começado a lidar com a doença.

No sábado, o México relatou sete casos de coronavírus. A Costa Rica afirmou que o seu total subiu de um para cinco, incluindo um casal americano.

(Por Nelson Renteria)

