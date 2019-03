Por Vivian Sequera e Mayela Armas

CARACAS (Reuters) - A eletricidade foi restabelecida em algumas áreas da capital da Venezuela nesta sexta-feira depois de um blecaute de quase 20 horas que forçou o governo a suspender aulas e fechar o comércio e escritórios.

Caracas e quase todo o país ficaram no escuro na tarde de quinta-feira por causa do que o governo disse ter sido uma falha na central hidrelétrica de Guri, a principal do país.

Mas pouco depois das 12h (horário local) desta sexta-feira a energia voltou em cerca de 13 bairros da capital, segundo a Venezoelana de Televisión. Testemunhas da Reuters confirmaram a volta da eletricidade em algumas regiões da cidade.

Não ficou claro de imediato quando a luz voltará ao restantes da capital e do país.

O governo de Nichos Maduro, que enfrenta uma crise econômica e política grave, suspendeu as aulas e a jornada de trabalho nesta sexta-feira depois que grande parte do país-membro da Opep amanheceu sem eletricidade, o pior apago em décadas.

A vice-presidenta, Delcy Rodrigues, atribuiu a demora no restabelecimento do serviço a um "ataque tecnológico" e acusou a oposição de liderar uma "sabotagem", sem dar maiores detalhes.

A Venezuela está atravessando uma crise política desde janeiro, quando o líder da oposição, Jean Guiada, se autoproclamou presidente interino invocando a Constituição e foi reconhecido pelos Estados Unidos, Brasil e dezenas de outros países, que dizem que a reeleição de Maduro no ano passado foi fraudulenta.

Neuer Inhalt Horizontal Line