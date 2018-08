O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Agosto de 2018 14:38 16. Agosto 2018 - 14:38

Enterro de uma das vítimas de ataque suicida em Cabul, no Afeganistão 16/08/2018 REUTERS/Omar Sobhani

Por Abdul Qadir Sediqi

CABUL (Reuters) - O ataque de um homem-bomba contra um grupo de adolescentes que estudavam para provas de uma universidade em Cabul na quarta-feira chocou o Afeganistão, mas foi somente o mais recente de uma série de atentados em escolas que se revelaram alvos fáceis para grupos militantes.

Mais de 1 mil escolas afegãs continuam fechadas por motivos de segurança, e ao menos 86 foram destruídas por ataques de militantes só neste ano, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Ataques de grupos islâmicos radicais contra instituições educativas são uma das questões mais aterrorizantes enfrentadas por nossa nação hoje", disse o ministro do Interior, Wais Ahmad Barmak, após a agressão de quarta-feira na Academia Mawoud, instituição de ensino particular no oeste de Cabul.

O Estado Islâmico assumiu a autoria da explosão, que matou ao menos 34 pessoas, a maioria alunos que assistiam a uma aula de inglês.

A maioria dos ataques recentes a escolas não ocorreu em Cabul, mas em províncias como Nangarhar, um bastião do Estado Islâmico, cuja tática se tornou famosa desde que o grupo surgiu no Afeganistão cerca de quatro anos atrás.

A escola secundária Malikyar Hotak, em Nangarhar, foi atacada duas vezes nas últimas semanas. Na primeira vez uma bomba por controle remoto não detonou, e na segunda atiradores decapitaram três guardas e deixaram o corredor principal da escola salpicado de sangue.

"Infelizmente, escolas e instituições educativas se tornaram um alvo fácil e uma maneira de pressionar o governo, para qualquer grupo", disse Kabir Haqmal, porta-voz do Ministério da Educação, em Cabul.

O Taliban, que ficou famoso por visar escolas e obrigar meninas e mulheres a ficarem em casa, agora tenta influenciar escolas negociando com autoridades de educação locais e dizem que não são contra meninas estudarem.

Seu rival Estado Islâmico, porém, intensificou seus ataques a escolas.

