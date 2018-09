O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Setembro de 2018 16:26 30. Setembro 2018 - 16:26

(Reuters) - O furacão Rosa reduziu-se a uma tempestade de categoria 1 no Oceano Pacífico em direção a Baja California neste domingo e deve se tornar uma tempestade tropical mais fraca no final do dia, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Rosa, com ventos máximos de 140 quilômetros por hora, caiu de uma tempestade de categoria 2 durante a noite, descendo em outro nível na Escala de Ventos de Furacão de Saffir-Simpson, de cinco níveis.

O fenômeno estava cerca de 940 km a sudoeste de San Felipe, no México, e esperava-se que chegasse à Baja California na segunda-feira como uma tempestade tropical, já que o enfraquecimento adicional estava previsto para os próximos dias.

(Por Rich McKay)

