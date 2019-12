Por Geert De Clercq

(Reuters) - O governo francês disse que seguirá em frente com a reforma da Previdência que planeja, mas tentou aliviar a fúria dos sindicatos prometendo uma introdução gradual do novo sistema que motivou greves nacionais.

O sistema de transportes foi paralisado pelo quarto dia, neste domingo, com sindicatos da ferrovia estatal SNCF e do sistema de transportes público de Paris, RATP, estendendo a greve contra as mudanças.

"Estou determinado a completar a reforma da Previdência", disse o primeiro-ministro Edouard Philippe, ao Journal du Dimanche.

"Se não implementarmos uma reforma minuciosa, séria e progressista hoje, outra pessoa fará uma amanhã, mas realmente brutal."

Na quarta-feira, Philippe apresentará um esboço detalhado da reforma, que busca encerrar regimes especiais sob os quais alguns trabalhadores podem se aposentar por volta dos 50 anos e colocar em ação um sistema unificado, com direitos iguais para todos.

