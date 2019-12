GAZA (Reuters) - Os palestinos de Gaza diminuirão os protestos ao longo da fronteira fortificada com Israel, disseram facções da área nesta quinta-feira, um sinal de uma distensão duradoura entre Israel e o Hamas, o governante islâmico de Gaza.

Durante quase 20 meses, os palestinos realizaram manifestações semanais, apelidadas de "Grande Marcha do Retorno", que se tornaram violentas com frequência – pessoas atiravam pedras e coquetéis molotov contra as tropas israelenses, que reagiam com munição letal.

Autoridades médicas de Gaza dizem que 214 palestinos foram mortos desde que os protestos de sexta-feira começaram em março de 2018. Nesse período, um soldado israelense foi morto por um franco-atirador palestino na fronteira durante as manifestações.

Mas os protestos minguaram nos últimos meses.

Analistas atribuem a redução aos esforços diplomáticos do Egito, Catar e Organização das Nações Unidas (ONU) para conter uma escalada maior entre Israel e o Hamas.

O Alto Comitê Nacional, uma coleção de facções e organizações da sociedade civil de Gaza que organiza os protestos, disse que haverá um protesto na sexta-feira, mas que as manifestações posteriores serão realizadas mensalmente e em ocasiões de importância nacional.

Os manifestantes pedem o fim de um bloqueio de segurança imposto por Israel e pelo Egito a Gaza e para os palestinos terem o direito de voltar a terras das quais suas famílias fugiram ou foram forçadas a fugir durante a fundação do Estado judeu em 1948.

Israel rejeita tal retorno, argumentando que ele eliminaria sua maioria judia.

Israel, que tomou Gaza em uma guerra de 1967 e retirou seus colonos e tropas em 2005, diz que o bloqueio é necessário para impedir o envio de armas ao Hamas, com o qual travou três guerras e que disparou milhares de foguetes contra seu território na última década.

(Por Nidal al-Mughrabi)

