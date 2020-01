Forças de segurança da Embaixada dos EUA tomam posição no telhado da Embaixada dos EUA durante um protesto para condenar ataques aéreos em bases pertencentes a Hashd al-Shaabi (forças paramilitares), do lado de fora da embaixada em Bagdá, Iraque. 01/01/2020. REUTERS/Thaier al -Sudani

BAGDÁ (Reuters) - A Embaixada dos EUA em Bagdá informou nesta quarta-feira que todas as operações consulares públicas foram suspensas, um dia depois que milícias apoiadas pelo Irã e seus apoiadores invadiram seu perímetro externo, incendiando, atirando pedras e quebrando câmeras de vigilância.

"Devido a ataques de milícias no complexo da Embaixada dos EUA, todas as operações consulares públicas estão suspensas até novo aviso. Todas as nomeações futuras estão canceladas. Os cidadãos dos EUA são aconselhados a não se aproximarem da embaixada", afirmou em comunicado.

(Por Ahmed Aboulenein)

