Emir do Catar, Tamim Bin Hamad Al-Thani, durante reunião no Pentágono, em Washington 09/04/2018 REUTERS/Joshua Roberts

DUBAI (Reuters) - O emir do Catar viajou à Turquia nesta quarta-feira para conversar com o presidente turco, Tayyip Erdogan, que está lidando com o colapso da lira e a deterioração das relações com os Estados Unidos.

O emir Tamim bin Hamad Al Thani e Erdogan devem debater "maneiras de fortalecer a cooperação estratégica existente entre os dois países em diversos campos", relatou a agência de notícias estatal do Catar, QNA.

Historicamente, Turquia e Catar têm mantido boas relações. No ano passado, Ancara ficou ao lado de Doha quando a Arábia Saudita e outros países árabes cortaram as relações diplomáticas, comerciais e de viagens com o Catar o acusando de financiar o terrorismo, o que Doha nega.

A Turquia, que tem uma base militar no Catar, logo enviou suprimentos ao Estado do Golfo Árabe depois que Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Barein e Egito impuseram o boicote. O Catar é um aliado do Ocidente.

O setor bancário do Catar tem uma exposição considerável à Turquia, cuja moeda perdeu mais de 40 por cento do valor neste ano.

Em 2016, o Banco Nacional do Catar, o maior banco do Oriente Médio e do norte da África, finalizou a compra do banco turco Finansbank. Agora, cerca de 15 por cento dos ativos do QNB e 14 por cento de seus empréstimos estão ligados à Turquia, de acordo com o banco de investimentos Arqaam Capital.

O Commercial Bank, terceiro maior do Catar em termos de ativos, vem dedicando mais capital e atenção a seus negócios turcos na tentativa de se beneficiar dos elos políticos mais próximos entre as duas nações. O banco de empréstimos é proprietário do Alternatifbank da Turquia.

(Reportagem de Maher Chmaytelli e Tom Arnold)

