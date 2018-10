O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15 de Outubro de 2018

(Reuters) - Ao menos 13 pessoas morreram no sul da França em consequência de algumas das piores enchentes em um século a atingir a área, disseram autoridades locais nesta segunda-feira.

Helicópteros foram mobilizados para resgatar pessoas nos telhados de suas casas, mas o clima ruim está dificultando as operações, disse o prefeito do departamento de Aude, Alain Thirion, à BFM TV. Cerca de 250 bombeiros e 100 policiais estão envolvidos nos esforços.

O porta-voz dos serviços nacionais de emergência, Michael Bernier, disse que 13 pessoas morreram e que uma ainda está desaparecida. Milhares estão sendo retirados da área, onde autoridades disseram que o equivalente a sete meses de chuva caiu em apenas uma noite.

"As pessoas estão ilhadas nos telhados. Teremos que usar aeronaves para retirá-las porque não conseguimos alcançá-las de barco, dada a força da água. É perigoso demais", disse.

Entre as áreas mais atingidas estão os vilarejos de Conques-sur-Orbiel e Villardonnel, onde as águas chegaram às janelas do primeiro andar de algumas residências. A região de Aude é conhecida pela cidade medieval fortificada de Carcassonne.

As enchentes ocorreram sem aviso. Ao menos uma pessoa foi arrastada pelo furor das águas enquanto dormia, disse Thirion. Imagens de televisão mostraram rios correndo furiosamente depois de derrubar árvores e postes de eletricidade de concreto e levando carros de roldão.

Acredita-se que o nível das águas continuará a subir na área nesta segunda-feira, já que se previam chuvas até o final da manhã. Escolas locais foram fechadas, e os moradores foram orientados a ficarem em casa.

(Por Richard Loug)

