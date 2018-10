O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Outubro de 2018 14:52 10. Outubro 2018 - 14:52

Por Robert Hetz

MADRI (Reuters) - Ao menos nove pessoas, incluindo dois britânicos, morreram devido a fortes chuvas e enchentes que atingiram a ilha espanhola de Maiorca na noite de terça-feira, informaram autoridades.

Torrentes de água arrastaram carros em ruas estreitas da cidade de Sant Llorenc. Rios transbordaram, alagando ruas e casas e obrigando pessoas a se abrigarem em um centro esportivo na cidade vizinha de Manacor.

Ao menos outras seis pessoas ainda estão desaparecidas, informaram o jornal El País e outros veículos, embora serviços de emergência tenham dito que não podiam confirmar esse número.

Duas das vítimas eram britânicas, disse Antonia Bauza, funcionária de alto escalão da prefeitura de San Llorenc, à rádio Cadena Ser.

"Foi uma tempestade enorme. Cerca de 180 litros de chuva caíram só em duas horas, e percebemos que não conseguíamos controlar a água", disse.

"A situação é desastrosa, estamos tentando localizar sobreviventes e ajudar as pessoas, mas tudo está inundado e as pessoas não conseguem sair de casa", acrescentou.

Moradores retiraram água e lama de suas casas quando as enchentes diminuíram na manhã desta quarta-feira, deixando as laterais das ruas repletas de veículos destroçados e as praias cobertas de destroços.

Dois homens foram encontrados mortos nesta quarta-feira, um em Arta, cidade do noroeste, e outro em S'illot, mais ao sul ao longo do litoral, disseram os serviços de emergência no Twitter. Um nona vítima foi encontrada cerca de uma hora depois, acrescentaram.

