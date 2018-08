O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Agosto de 2018 12:14 17. Agosto 2018 - 12:14

Por Gopakumar Warrier e Sankalp Phartiyal

BENGALURU/MUMBAI (Reuters) - As piores enchentes a atingir o Estado indiano de Kerala em um século deixaram ao menos 164 mortos e forçaram mais de 200 mil pessoas a deixarem suas casas em busca de proteção em abrigos humanitários, disseram autoridades nesta sexta-feira, com chuvas fortes aumentando ainda mais o nível das águas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, deve visitar o Estado mais tarde nesta sexta-feira, depois que o ministro-chefe de seu governo disse esperar que as Forças Armadas pudessem enviar mais ajuda aos esforços de resgate, que já estão utilizando dezenas de helicópteros e centenas de barcos.

"Eu falei com o ministro de Defesa nesta manhã e pedi mais helicópteros", disse o ministro-chefe do gabinete, Pinarayi Vijayan, em coletiva de imprensa na capital do Estado, Thiruvananthapuram, acrescentando que planeja enviar mais 11 helicópteros aos locais mais afetados.

"Em algumas áreas, a retirada aérea é a única opção... milhares ainda estão ilhados".

As enchentes começaram há nove dias e, segundo Vijayan, 164 pessoas morreram --algumas em deslizamentos de terra-- com cerca de 223 mil pessoas sendo forçadas a 1.568 campos de auxílio humanitário.

(Reportagem de Gopakumar Warrier em Bengaluru e Sankalp Phartiyal em Mumbai; Reportagem adicional de Jose Devasia em Kochi e Swati Bhat em Mumbai)

