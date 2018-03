O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 6 de Agosto de 2014 12:03 06. Agosto 2014 - 12:03

ABUJA (Reuters) - Uma enfermeira nigeriana infectada pelo vírus Ebola morreu, tornando-se a segunda vítima fatal da doença no país mais populoso e maior produtor de petróleo da África, informou o ministro da Saúde, Onyebuchi Chukwu, nesta quarta-feira.

A enfermeira, primeira nigeriana a morrer em decorrência do Ebola, participou do atendimento a Patrick Sawyer, cidadão da Libéria e dos EUA que morreu devido à doença em Lagos, no mês passado, pouco após desembarcar no aeroporto.

O ministro da Saúde disse a repórteres que outros cinco casos estão sendo tratados em um local de quarentena em Lagos.

(Reportagem de Tim Cocks)

