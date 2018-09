O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 17:37 09. Setembro 2018 - 17:37

Por Crispian Balmer

ROMA (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, está enfrentando um "golpe", disse à Reuters o ex-estrategista-chefe da Casa Branca, Steve Bannon, apontando para uma coluna anônima no The New York Times detalhando a resistência dentro do governo Trump.

"O que você viu no outro dia foi seríssimo. Este é um ataque direto às instituições", disse Bannon durante uma visita a Itália. "Isso é um golpe, ok".

A coluna foi publicada anonimamente na quarta-feira e foi escrita por um alto funcionário do governo, disse o The New York Times.

O escritor criticou a "amoralidade" de Trump e disse: "muitas das principais autoridades de seu próprio governo estão trabalhando diligentemente para frustrar partes de sua agenda e suas piores inclinações".

Bannon disse que a última vez que um presidente dos EUA foi desafiado dessa forma foi durante a Guerra Civil Americana, quando o general George B. McClellan entrou em choque com o então presidente Abraham Lincoln.

"Esta é uma crise. O país só teve uma crise como essa no verão de 1862, quando o general McClellan e os principais generais, todos democratas do Exército da União, consideraram que Abraham Lincoln não era apto e não era competente para ser comandante em chefe", disse Bannon.

Trump disse na sexta-feira que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos deve descobrir quem escreveu o artigo, acrescentando que se trata de uma questão de segurança nacional.

(Por Crispian Balmer)

