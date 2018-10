O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

LONDRES (Reuters) - O ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair disse que existe 50 por cento de chance de haver um novo referendo do Brexit, uma vez que a premiê Theresa May dificilmente terá maioria para aprovar qualquer acordo de separação do Reino Unido da União Europeia no Parlamento.

"Qualquer Brexit sendo oferecido hoje resultará em um dano econômico significativo", disse Blair, que atuou como premiê de 1997 a 2007, em entrevista à Reuters.

"Ainda acredito que é possível deter o Brexit, acho que não há maioria no Parlamento para qualquer proposta que a primeira-ministra traga de volta", disse Blair, acrescentando que quer um segundo referendo.

Faltando menos de seis meses para a desfiliação britânica da UE, há pouca clareza sobre como a quinta maior economia do mundo e seu proeminente centro financeiro internacional negociarão com o bloco depois do Brexit.

May está tentando fechar um acordo, mas não se sabe se conseguirá torná-lo aceitável ao seu país, cuja legislatura precisa aprová-lo.

Blair disse que as agências reguladoras da Europa não desejarão ver o centro das finanças europeias fora de sua órbita, o que provocaria a perda de empregos no setor financeiro.

"Por que nos criar este problema em um campo da economia global no qual somos globalmente proeminentes?", indagou Blair, acrescentando que o governo descartou os interesses do setor de serviços.

Ele disse que, se o Brexit vingar e for seguido por um governo liderado pelo trabalhista Jeremy Corbyn, o país enfrentará "uma situação verdadeiramente prejudicial e desafiadora".

"Este é o problema com as políticas dos dois grandes partidos: eles parecem pensar que você pode fazer o Brexit e depois buscar um monte de leis sociais para tornar o capitalismo mais justo e mais igualitário e assim por diante", disse Blair.

"Eles têm que acordar para o fato de que, se você fizer o Brexit, sua prioridade número um será fazer este lugar continuar sendo um lugar atraente para os investidores virem".

