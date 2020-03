Pacientes que se curaram do coronavírus fazem exercício durante quarentena em Wuhan China Daily via REUTERS

PEQUIM (Reuters) - A cidade chinesa de Wuhan, o marco zero do novo surto de coronavírus, relatou cinco casos novos nesta sexta-feira, o segundo dia consecutivo em que a contagem ficou abaixo de 10, e nenhuma infecção transmitida localmente foi relatada no resto do país.

Wuhan, capital da província central de Hubei, registrou os cinco casos novos na quinta-feira, disse a Comissão Nacional de Saúde -- menos do que os oito casos do dia anterior. A comissão relata casos novos rotineiramente um dia depois de os dados serem coletados.

Excluindo Wuhan, Hubei não comunica nenhuma infecção nova há oito dias.

Ainda na quinta-feira, a comissão disse que a epidemia de coronavírus chinesa ultrapassou o pico, mas o alarme a respeito do vírus se intensificou em outras partes.

Os mercados globais sofreram perdas recordes e governos anunciaram medidas para tentar conter a proliferação de uma doença que já infectou mais de 127 mil pessoas em todo o mundo.

O polo financeiro de Xangai relatou dois casos novos, e Pequim, um, todos importados por pessoas que viajaram de regiões estrangeiras afetadas para a China, disse a autoridade de saúde.

Estes casos elevaram o número total de infecções novas na China continental para oito na quinta-feira, menos que as 15 do dia anterior e o menor desde que a autoridade de saúde começou a publicar cifras nacionais em janeiro.

Até o momento, há um total acumulado de 80.813 casos na China continental, onde o coronavírus já matou mais de três mil pessoas.

Ele também travou a segunda maior economia do mundo, já que a partir de janeiro as autoridades ordenaram a suspensão de atividades produtivas, restrições de viagens e quarentenas domiciliares para conter a disseminação do patógeno.

(Por Ryan Woo, Huizhong Wu, Cheng Leng, Lusha Zhang, Se Young Lee, Muyu Xu, Roxanne Liu e Brenda Goh)

