Este conteúdo foi publicado em 21 de Agosto de 2018 22:45 21. Agosto 2018 - 22:45

QUITO (Reuters) - O governo do Equador informou nesta terça-feira que quer sediar uma cúpula regional para discutir o agravamento do êxodo de venezuelanos do país, assolado por uma grave crise.

O Ministério das Relações Exteriores equatoriano disse que convidaria Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, México, Peru, Panamá, República Dominicana, Uruguai e Venezuela para uma reunião em Quito, nos dias 17 e 18 de setembro.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a inflação pode atingir 1 milhão por cento até o fim do ano e o salário mínimo somará poucos dólares, colocando produtos básicos como o frango fora do alcance de muitos.

Na semana passada, o Equador e o Peru anunciaram requerimentos de entrada mais restritos para os venezuelanos, enquanto manifestantes no Brasil, em Pacaraima, fizeram com que centenas de imigrantes voltassem para o outro lado da fronteira.

"É o momento de trocarmos opiniões, de ver o que diferentes países estão fazendo em diferentes aspectos", disse o vice-ministro de Mobilidade Humana do Equador, Santiago Chávez, em declaração.

"O pior que pode acontecer para o país (Equador) é o caos migratório", acrescentou.

(Por Alexandra Valencia)

