8 de Setembro de 2018

Por Steve Gorman

LOS ANGELES (Reuters) - Equipes de bombeiros lutavam neste sábado para cercar e conter um incêndio florestal que forçou o fechamento de uma rodovia interestadual no norte da Califórnia enquanto as chamas avançavam explosivamente sobre árvores secas na Floresta Nacional Shasta-Trinity pelo quarto dia seguido.

O fogo já destruiu mais de 31 mil acres (12.545 hectares) na região de Cascade desde o início na quarta-feira em um cânion florestal ao longo do Rio Sacramento, a cerca de 400 quilômetros de São Francisco, informaram autoridades dos bombeiros.

Embora a contenção do fogo, uma medida do progresso feita com a construção de barreiras ao redor do perímetro do incêndio para conter seu avanço, continuasse a zero, equipes conseguiram evitar o avanço removendo arbustos secos para fora dos limites do fogo.

O fogo avançou rapidamente sobre as florestas coníferas atingidas pela seca, alimentando-se de árvores combalidas e mortas infestadas por besouros de casca.

O mato seco está sendo removido com a combinação de maquinários e ferramentas manuais, assim como em operações de queima controlada, afirmou o capitão Brandon Vaccaro, porta-voz do comando de incidentes Delta.

"Na verdade, nós estamos realizando muito trabalho e progredindo bastante, mas esse progresso não é nos limites do fogo", disse Vaccaro à Reuters pelo telefone. "Estamos tirando o combustível que está presente no caminho do fogo".

