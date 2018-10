O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

12. Outubro 2018 - 13:32

Por Devika Krishna Kumar

PORT ST. JOE, Estados Unidos (Reuters) - Equipes de resgate realizaram buscas por sobreviventes nesta sexta-feira, após um dos mais poderosos furacões na história dos Estados Unidos atingir a Flórida e matar ao menos sete pessoas.

O furacão Michael atingiu a costa noroeste da Flórida, próximo à pequena cidade de Mexico Beach, na tarde de quarta-feira, com ventos de até 250 quilômetros por hora, empurrando uma parede de água do mar para terra e causando amplas inundações.

Ao menos sete pessoas foram mortas na Flórida, Geórgia e Carolina do Norte, de acordo com autoridades estaduais.

Na manhã desta sexta-feira, a tempestade de rápida movimentação estava a cerca de 105 quilômetros a nordeste de Norfolk, na Virgínia, com ventos máximos sustentados de 95 quilômetros por hora, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA. A tempestade ameaça gerar enchentes rápidas e danos a partes da Carolina do Norte e do sul do Meio Atlântico que ainda se recuperam do furacão Florence do mês passado.

A tempestade, que chegou à terra como Categoria 4, na escala de furacões Saffir-Simpson, de cinco categorias, devastou bairros inteiros, reduzindo casas e comércios a pilhas de destroços, destruindo estradas e deixando cenas de devastação que lembram os resultados de um bombardeamento.

Equipes do Exército dos EUA usaram equipamentos pesados para abrir espaço em meio a destroços em Mexico Beach para permitir que socorristas avançassem com buscas por moradores presos, sobreviventes ou mortos, conforme helicópteros Blackhawk circulavam no céu. Socorristas da Agência Federal de Gestão de Emergências usaram cachorros, drones e GPS nas buscas.

