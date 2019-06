Embarcação que naufragou é içada do rio Danúbio durante operações de busca em Budapest 11/06/2019 REUTERS/Marko Djurica

Por Krisztina Than e Krisztina Fenyo

BUDAPESTE (Reuters) - Equipes de resgate da Hungria recuperaram quatro corpos nesta terça-feira enquanto retiravam a estrutura de um barco do rio Danúbio, em Budapeste, duas semanas depois que ele naufragou com um grupo de turistas sul-coreanos a bordo.

O barco Mermaid afundou em segundos no dia 29 de maio, após um grande cruzeiro o atingir por trás sob uma ponte na capital húngara durante uma forte chuva. Vinte e seis turistas e dois tripulantes húngaros morreram no pior desastre do rio em meio século.

As quatro vítimas encontradas dentro do barco estavam em processo de identificação, e as equipes de busca foram reforçadas em uma tentativa de encontrar outros quatro corpos ainda desaparecidos, disse o porta-voz da polícia, Kristof Gal, a repórteres.

Equipes içaram o Mermaid para uma barca que o levará a Csepel, um porto industrial no sul de Budapeste.

O recuo no nível da água após inundações permitiu que as equipes de resgate erguessem a embarcação após duas semanas de trabalho, enfrentando fortes correntes e pouca visibilidade.

"Nós terminamos o trabalho subaquático ontem", disse o mergulhador industrial Zoltan Papp à Reuters. "Eu fui o último a mergulhar... Alguns dias podíamos ver... apenas 10 centímetros. Era como estar em uma forte nevasca ou neblina."

O capitão da segunda embarcação envolvida na colisão, o cruzeiro Viking Sigyn, está detido sob suspeita de conduta imprópria no tráfego marítimo, causando mortes em massa.

A polícia o identificou como C. Yuriy, de 64 anos, nascido em Odessa, na Ucrânia. Seus advogados disseram que ele está devastado, mas não fez nada errado.

A proprietária do transatlântico, a suíça Viking Cruises Ltd, informou que está cooperando com os investigadores húngaros.

