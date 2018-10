O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Rod Nickel

PORT ST. JOE, Estados Unidos (Reuters) - Equipes de resgate abriram caminho em meio a árvores caídas e pilhas de destroços nesta sexta-feira nas cidades na região de Florida Panhandle, mais duramente atingidas pelo furacão Michael, à procura de pessoas presas ou mortas por uma tempestade que matou pelo menos 14 pessoas.

A preocupação era com pessoas que ignoravam as ordens de desocupação antes da tempestade - que aumentou com uma velocidade surpreendente de uma tempestade tropical para um extremamente poderoso furacão em menos de dois dias - e que ficaram em comunidades que foram destruídas pelo ataque do Michael na quarta-feira.

"Eu acho que você vai ver isso subir", disse Brock Long, administrador da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA, na sigla em inglês), sobre a contagem de mortes em uma coletiva de imprensa. "Ainda não entramos em algumas das áreas mais atingidas."

As equipes da FEMA usaram equipamentos pesados, cães farejadores, drones e satélites de posicionamento global em suas buscas.

Até agora, os condados ao longo da costa noroeste da Flórida não relataram mortes relacionadas à tempestade.

O Michael atingiu o solo perto da pequena cidade de Miami Beach, na Florida Panhandle, como uma das tempestades mais poderosas da história dos EUA, com ventos de até 250 km por hora. Ele empurrou uma parede de água do mar para o interior, causando inundações generalizadas.

A tempestade, uma categoria 4 na escala Saffir-Simpson de cinco níveis, destruiu bairros inteiros na região e muitas casas em Mexico Beach foram reduzidas a fundações de concreto descobertas ou pilhas de escombros.

O serviço de telefone para as áreas mais danificadas caiu, deixando os sobreviventes sem contato com parentes preocupados. Um repórter da CNN leu, no ar, vários nomes de moradores com quem conversou, para permitir que as partes interessadas soubessem que estavam em segurança.

Cerca de 40 oficiais do Exército foram enviados para limpar estradas perto da pequena cidade de praia de Alligator Point.

Apesar de mais fraca à medida que avançava sobre o sudeste dos Estados Unidos, a tempestade ainda tinha fortes ventos e provocou chuvas torrenciais na Geórgia, nas Carolinas e na Virgínia. Ele matou pelo menos quatro pessoas na Flórida, cinco na Virgínia, três na Carolina do Norte e duas na Geórgia, disseram autoridades.

Cerca de 1,5 milhão de residências e empresas estavam sem energia da Flórida para a Virgínia na sexta-feira, de acordo com empresas de serviços públicos.

Pode levar semanas até que a energia seja restaurada nas partes mais danificadas da Flórida.

Long, da FEMA, pediu para comunidades como Mexico Beach, onde muitas casas foram destruídas por um surto de enchentes de 3,7 a 4,3 metros, serem reconstruídas de modo a aguentar tempestades futuras.

"É OK querer viver na costa ou no topo de uma montanha ... mas você tem que construir em um padrão mais elevado", disse. "Se você for reconstruir, faça isto da maneira correta".

O número de pessoas em abrigos de emergência deve aumentar para 20 mil em cinco Estados nesta sexta-feira, disse Brad Kieserman, da Cruz Vermelha Americana. A Guarda Costeira afirmou ter resgatado 129 pessoas.

(reportagem adicional de Devika Krishna Kumar in Port St. Joe, Gina Cherelus e Scott DiSavino em Nova York), Gary McWilliams e Liz Hampton em Houston, Jon Herskovitz em Austin, Texas, Brendan O'Brien em Milwaukee e Alex Dobuzinskis e Dan Whitcomb em Los Angeles)

