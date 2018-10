O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

8 de Outubro de 2018

BUDAPESTE/ANCARA (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, desafiou Riad nesta segunda-feira a provar sua afirmação de que o jornalista saudita Jamal Khashoggi, que está desaparecido desde a semana passada, saiu do consulado da Arábia Saudita em Istambul.

O desaparecimento de Khashoggi, editor de jornal destacado na Arábia Saudita e conselheiro do ex-chefe de inteligência do país, provocou preocupação global, particularmente depois que fontes turcas disseram no final de semana que autoridades acreditam que ele foi assassinado dentro do consulado.

Khashoggi deixou seu país no ano passado dizendo temer represálias por suas críticas contra a diretriz saudita na guerra do Iêmen e a repressão à discórdia. Na terça-feira ele entrou no consulado em Istambul para obter documentos para seu casamento iminente. Autoridades sauditas dizem que ele saiu pouco depois, mas sua noiva, que esperava do lado de fora, disse que ele nunca apareceu.

"Temos que obter um desfecho para esta investigação o mais cedo possível. As autoridades do consulado não podem se safar simplesmente dizendo 'ele saiu'", disse Erdogan em uma coletiva de imprensa em Budapeste, onde está em visita oficial.

Erdogan, que disse estar acompanhando o caso pessoalmente, acrescentou que a Turquia não tem documentos ou provas referentes ao caso à disposição.

Uma fonte saudita no consulado negou que Khashoggi foi morto na missão e disse em um comunicado que as acusações são infundadas. O consulado também negou que o jornalista foi sequestrado.

Khashoggi é um rosto familiar nos talks shows políticos de redes de televisão árabes e costumava aconselhar o príncipe Turki al-Faisal, ex-chefe de inteligência e embaixador saudita nos Estados Unidos e no Reino Unido.

