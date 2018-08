O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Agosto de 2018 13:31 10. Agosto 2018 - 13:31

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, prometeu nesta sexta-feira defender a Turquia contra ataques econômicos, e disse que aumentar a produção, as exportações e o emprego é a melhor resposta aos desafios enfrentados pelo país.

Falando para uma multidão na cidade de Bayburt, no nordeste do país, Erdogan disse que a Turquia está enfrentando uma volatilidade financeira artificial, mas que os que se animam com as taxas de juros e os preços da moeda estrangeira não vencerão.

A lira perdeu força depois dos comentários de Erdogan e, às 9h20 (horário de Brasília), a moeda era negociada a 6,04 por dólar, com uma queda de 8 por cento no dia.

(Reportagem de Ece Toksabay e Sarah Dadouch)

