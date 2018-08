O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, disse na sexta-feira aos turcos para trocar ouro e divisas pela lira, classificando a crise cambial da Turquia como uma "batalha nacional" contra os inimigos econômicos.

"O dólar não pode bloquear nosso caminho. Não se preocupem", disse Erdogan a uma multidão na cidade de Bayburt, no Nordeste do país. "No entanto, eu digo mais uma vez a partir daqui. Se há alguém que tenha dólares ou ouro debaixo de seus travesseiros, deve trocá-los por liras em nossos bancos. Esta é uma batalha doméstica nacional", disse ele.

"Esta será a resposta do meu povo a aqueles que travaram uma guerra econômica contra nós."

Nesta sexta-feira, a lira despencava mais de 10 por cento ante o dólar, com preocupações com a influência de Erdogan sobre a política monetária e o agravamento das relações com os norte-americanas se transformando em pânico no mercado, também atingindo as ações de bancos europeus.

A Turquia enfrenta volatilidade financeira artificial, disse Erdogan, e as pessoas não devem prestar muita atenção aos preços do câmbio e devem se concentrar no "quadro geral".

Ele também disse que aumentar a produção, as exportações e o emprego foi a melhor resposta aos desafios do país.

