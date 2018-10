O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 11:32 26. Outubro 2018 - 11:32

ISTAMBUL (Reuters) - O presidente turco, Tayyip Erdogan, pediu nesta sexta-feira que a Arábia Saudita revele quem deu a ordem para matar o jornalista Jamal Khashoggi, assim como a localização de seu corpo, dizendo que a Turquia tem mais informações sobre o caso do que as que compartilhou até agora.

Erdogan também disse que Riad precisa revelar a identidade do "cooperador local" que autoridades sauditas disseram ter levado o corpo de Khashoggi depois que o jornalista foi assassinado no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro.

A morte de Khashoggi desencadeou repreensão global e se transformou em uma crise para o maior exportador de pretróleo do mundo e para o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, líder de fato do reino.

"Quem deu a ordem?", disse Erdogan em discurso para membros de seu partido AK, em Ancara. "Quem deu a ordem para que 15 pessoas viessem à Turquia?", afirmou, em referência a uma equipe de segurança de 15 membros que a Turquia disse ter ido a Istambul apenas horas antes do assassinato.

Erdogan também disse que o procurador-geral da Arábia Saudita irá se encontrar com o procurador de Istambul no domingo.

