LONDRES (Reuters) - Uma idosa gravemente ferida foi levada ao hospital após ser atingida por uma motocicleta da polícia que escoltava o príncipe William e sua esposa, Kate.

O comboio do duque e da duquesa de Cambridge se deslocava de Londres a Windsor na tarde de segunda-feira quando ocorreu o acidente.

O estado de saúde da mulher, Irene Mayor, com cerca de 80 anos, é grave, mas estável, informou a polícia.

O jornal The Sun, mencionando testemunhas, reportou que o veículo estava do lado incorreto da via, liberando o trânsito para o comboio do casal, quando o incidente ocorreu.

A corregedoria da polícia britânica informou que está investigando o caso.

O casal da realeza estava "profundamente preocupado e entristecido" ao saber do acidente, de acordo com uma porta-voz, e um membro da equipe visitou a vítima no hospital, entregando-lhe flores.

"Vossas Altezas Reais enviaram os melhores cumprimentos a Irene e sua família e vão manter contato ao longo de cada estágio da recuperação", disse a porta-voz.

O acidente ocorreu quando o casal estava a caminho de Windsor para um evento comemorativa da cavalaria militar britânica.

Em janeiro, uma mulher ficou ferida em um acidente de carro envolvendo o príncipe Philip, próximo a uma propriedade da monarquia.

O veículo dirigido por Philip virou, ferindo o duque de Edimburgo, de 98 anos, que voluntariamente entregou sua carteira de motorista pouco depois do incidente.

(Reportagem de Andrew MacAskill)

