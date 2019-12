Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A aeronave espacial não-tripulada Starliner, da Boeing, aterrissou no deserto do Novo México, nos Estados Unidos, neste domingo, informou a empresa, após uma falha de software forçar as autoridades a cancelarem uma missão para a Estação Espacial Internacional.

O pouso às 7h58 no horário local no deserto de White Sands seguiu um turbulento vôo de 48 horas do histórico teste da cápsula espacial para astronautas que foi desenvolvida para ajudar a NASA a reconquistar suas capacidades de realizar voos espaciais tripulados.

"Atingimos o alvo", disse um porta-voz da Boeing em uma transmissão ao vivo do pouso.

O pouso irá conter o dados mais valiosos da missão de teste, após o fracasso em conseguir o objetivo principal, que era de se atracar à Estação Espacial internacional.

Depois do pouso da Starliner, equipes de engenheiros correram em caminhões para inspecionar o veículo, cujo pouso foi amortecido por seis airbags na superfície do deserto como foi planejado, mostrou uma transmissão por vídeo ao vivo.

A aeronave estava aparentemente em condições estáveis após o pouso, de acordo com imagens publicadas por oficiais da agência espacial norte-americana, a NASA.

