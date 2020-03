MADRI (Reuters) - O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou na terça-feira um pacote de ajuda "sem precedentes" de 200 bilhões de euros para proteger empregos e reduzir o impacto da epidemia de coronavírus na economia do país.

Sánchez disse em entrevista coletiva que a crise travou a economia espanhola e que o governo precisaria elaborar um novo "orçamento de reconstrução".

O pacote de empréstimos, garantias de crédito e ajuda direta representa cerca de 20% do Produto Interno Bruto do país, disse Sánchez. O governo forneceria 117 bilhões de euros, com o restante de empresas privadas.

As medidas incluem 100 bilhões de euros em garantias de crédito asseguradas pelo Estado e ajuda de liquidez ilimitada para as empresas.

"Nosso objetivo é impedir que uma crise temporária tenha um impacto negativo permanente em nosso mercado de trabalho", afirmou Sánchez.

"Queremos proteger o emprego e queremos que as empresas saibam que o governo as ajudará", disse ele. "Ninguém será deixado para trás."

O governo pretende ajudar os trabalhadores que perdem seus empregos por causa da crise, bem como os idosos e outros espanhóis vulneráveis.

Sánchez disse que o plano protegerá empresas espanholas "estratégicas" de compradores estrangeiros que desejam tirar vantagem do colapso dos preços das ações.

(Reportagem de Inti Landauro, Jesus Aguado, Belen Carreno, Emma Pinedo e Nathan Allen)

