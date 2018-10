O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

BARCELONA (Reuters) - O furacão Leslie deve atingir a Península Ibérica em horas, disseram autoridades neste sábado, carregando fortes ventos e chuvas dias depois de enchentes mortais na ilha espanhola de Mallorca.

A tempestade deve chegar às proximidades da capital portuguesa, Lisboa, antes de se locomover pela península, com ventos de até 100 km/h, disse o serviço estatal de clima da Espanha.

No começo desta semana, 12 pessoas morreram em enchentes em Mallorca, no Mediterrâneo.

Ainda um furacão categoria 1, Leslie deve enfraquecer levemente à medida que se move para o leste neste sábado, disse o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Neste sábado à tarde, Leslie estava a 320 quilômetros a oeste de Lisboa, afirmou o NHC, acrescentando que é esperado que ele se torne um ciclone pós-tropical e se dissipe até a noite de domingo ou na segunda-feira.

Serviços de emergência espanhóis alertaram para a possibilidade de enchentes instantâneas e pediram para que os motoristas fiquem vigilantes em casos de fortes ventos. Tempestades separadas no norte e no leste da Espanha significam que fortes chuvas são esperadas ao redor de boa parte do país no domingo.

