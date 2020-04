MADRI (Reuters) - O governo da Espanha estabeleceu neste sábado as diretrizes para as pessoas que vão retornar ao trabalho em meio à flexibilização das medidas de confinamento, num dia em que o país registrou o menor número de mortes desde 23 de março.

A maioria dos espanhóis está em isolamento em casa desde meados de março e apenas os serviços de setores considerados estrategicamente importantes têm permissão para operar normalmente.

No entanto, a partir de segunda-feira trabalhadores de setores como construção e indústria poderão retomar as atividades, permitindo que milhares de pessoas retornem ao trabalho.

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo governo, as empresas devem fornecer o equipamento de proteção adequado e garantir que os funcionários tenham espaço para pelo menos dois metros de distância uns dos outros.

Em meio a preocupações de que seja muito cedo para começar a desmontar as medidas de contenção, o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, tentou minimizar a mudança nas regras.

"Ainda estamos na fase de confinamento... não iniciamos nenhuma redução", disse ele em entrevista coletiva com o ministro da Saúde, Salvador Illa.

As forças de segurança distribuirão 10 milhões de máscaras nos centros de transporte público nos próximos dias, disse Marlaska, acrescentando que seu uso é recomendado, mas não obrigatório.

O número de mortos por coronavírus na Espanha se elevou neste sábado a 16.353, contra 15.843 no dia anterior, segundo dados do Ministério da Saúde.

Foram registradas 510 mortes por causa da doença, contra 605 notificações no dia anterior.

(Por Raul Cadenas, Julien Hennequin, Graham Keeley, Nacho Doce, Belén Carreño e Miguel Gutierrez)

