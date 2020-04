Por Clara-Laeila Laudette e Emma Pinedo

MADRI (Reuters) - A Espanha relatou nesta quinta-feira outro aumento substancial de mortes diárias de Covid-19, que elevou o número total para mais de 19 mil, mas as cifras da região da Catalunha indicam que o verdadeiro total pode ser de milhares mais.

O Ministério da Saúde disse que 551 pessoas morreram nas 24 horas transcorridas até esta quinta-feira, mais do que as 523 de quarta-feira, elevando o total a 19.130.

O número total de infectados subiu de 177.633 para 182.816 na quarta-feira, um crescimento que o chefe de emergências, Fernando Simón, disse se dever sobretudo ao aumento dos exames.

A maioria dos recém-identificados tem sintomas brandos ou nenhum, acrescentou.

A Espanha é um dos países mais atingidos pela epidemia global, mas começou a suavizar experimentalmente o isolamento rígido imposto em 14 de março e reativou alguns setores da economia, como a manufatura, no início desta semana.

Lojas, bares, restaurantes e outros locais de convívio social continuam fechados.

"O aumento do número de exames levou a um aumento do número de casos", disse Simón na coletiva de imprensa diária do governo, um dia depois de o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, prometer uma nova intensificação dos exames.

Mas apesar dos sinais de que o país começa a abaixar a curva de infecções e mortes, as cifras catalãs indicam que nem todos os óbitos foram capturados nas contagens nacionais.

Na noite de quarta-feira, o departamento de saúde da região anunciou outras 3.242 mortes de coronavírus desde o surgimento da pandemia, quase dobrando a contagem regional inicial.

O aumento se deveu a uma mudança de metodologia, disseram autoridades -- dados de funerárias sobre mortes suspeitas e confirmadas de Covid-19 em casas de repouso e domicílios foram incluídas pela primeira vez, enquanto anteriormente só mortes confirmadas de Covid-19 em hospitais estavam sendo computadas.

Simón disse estar debatendo a questão com autoridades de saúde da Catalunha e enfatizou que a soma nacional só leva em conta pessoas diagnosticadas com coronavírus.

