BARCELONA (Reuters) - A curva no número de mortes do coronavírus se achatou mais nesta sexta-feira na Espanha, onde o governo se preparou para começar a amenizar um dos isolamentos mais rigorosos do mundo e comemorações de Páscoa online substituíram as procissões tradicionais.

Os espanhóis estão fora das ruas desde meados de março e registraram quase 16 mil mortes da doença conhecida como Covid-19 – o número mais alto de mortes depois de Itália e Estados Unidos.

Mas a desaceleração do índice de infecções e mortes permitiu que as autoridades cogitem uma suspensão gradual do isolamento.

"O governo está preparando novos cenários de amenização", disse o ministro da Saúde, Salvador Illa, a jornalistas.

Embora várias autoridades tenham dito que o isolamento formal provavelmente continuará até maio, algumas restrições devem ser descartadas na segunda-feira para dar fôlego a uma economia paralisada.

A partir desta data, os trabalhadores de alguns setores, como a construção, voltarão a ter permissão para sair de casa e algumas fábricas reabrirão.

Um relaxamento maior do isolamento dependerá de uma análise da evolução da epidemia, disse Illa. "Estas são decisões muito complexas que exigem uma análise multidisciplinar."

Muitas pessoas voltarão ao trabalho, mas o distanciamento social deveria ser mantido, disse Maria José Sierra, vice-chefe do centro de emergências de saúde. "Daremos uma série de recomendações. O mais importante é, se há uma pessoa que mostra o menor sintoma, ela deve procurar o sistema de saúde e permanecer em autoisolamento."

