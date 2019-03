Membros do Estado Islâmico passam por bairro sitiado no vilarejo de Baghouz, na província de Deir Al Zor, na Síria 10/03/2019 REUTERS/Rodi Said

Por Rodi Said

BAGHOUZ, Síria (Reuters) - Combatentes apoiados pelos Estados Unidos estão avançando lentamente no último reduto do Estado Islâmico no leste da Síria para evitar baixas para franco-atiradores e minas terrestres, disse um comandante nesta segunda-feira.

Aviões de guerra sobrevoaram Baghouz, um conglomerado de casas às margens do Eufrates, na fronteira iraquiana, onde combatentes do Estado Islâmico ainda resistem, e fumaça emergiu da área, assim como o som de confrontos intermitentes.

A derrota do Estado Islâmico em Baghouz será um marco da campanha contra o grupo jihadista, acabando com seu controle sobre um território habitado na área que se estende do Iraque à Síria onde este se disseminou rapidamente em 2014 e declarou um califado.

Mas o grupo mostrou que continuará a representar uma ameaça de segurança considerável, já tendo realizado uma série de ataques com insurgentes nos dois países.

Forças a favor do governo sírio mantêm a margem oposto da Eufrates diante de Baghouz, e milícias iraquianas estão presentes na fronteira, vedando qualquer rota de fuga fácil para os jihadistas.

As Forças Democráticas Sírias (FDS) obtiveram "avanços modestos" desde que retomaram seu ataque na noite de domingo, matando e ferindo muitos combatentes jihadistas, disse Adnan Afrin, comandante graduado da milícia auxiliada pelos EUA.

As FDS mantiveram suas operações nesta segunda-feira, juntamente com os ataques aéreos da coalizão, mas Afrin disse que os avanços são lentos porque as FDS querem finalizar a campanha com um mínimo de baixas.

(Reportagem adicional de Imad Creidi, em Beirute)

