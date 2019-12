CAIRO (Reuters) - O Estado Islâmico disse que o ataque na véspera, na London Bridge, foi realizado por um de seus combatentes, segundo informou neste sábado a agência de notícias do grupo, Amaq.

O grupo não forneceu nenhuma evidência para reivindicar o ataque.

A organização acrescentou que o ataque foi feito em resposta ao chamado do Estado Islâmico para focar em países que fizeram parte de uma coalizão contra o grupo jihadista.

A polícia britânica matou a tiros na sexta-feira um homem que usava um falso colete suicida. Antes, o suspeito matou com uma facada duas pessoas, no que as autoridades chamaram de ataque terrorista.

(Reportagem de Hesham Abdul Khalek)

