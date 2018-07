O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Julho de 2018 18:55 25. Julho 2018 - 18:55

(Reuters) - Um homem com uma picareta vandalizou a estrela do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Calçada da Fama de Hollywood na manhã desta quarta-feira e mais tarde se entregou à polícia, disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles.

"Uma picareta foi usada para vandalizar a estrela" incrustada na calçada próxima do Hollywood Boulevard e da Avenida Highland em Los Angeles perto das 3h30 locais, informou o sargento Ray Brown por telefone.

Brown disse não saber o nome do homem, que ainda não compareceu a um tribunal.

A estrela de Trump, instalada em 2007, foi um alvo frequente de atos de vandalismo desde que ele foi eleito em 2016, de acordo com reportagens da mídia local.

Um vídeo da estrela danificada de Trump, de 72 anos, mostra que ela ficou quase completamente destruída. Ela tem uma imagem de um aparelho de televisão clássico com antenas do tipo "orelha de coelho".

Antes de ser eleito presidente Trump era um empresário do ramo imobiliário e astro de reality show que produziu o programa "O Aprendiz" na rede NBC e o concurso Miss Universo.

O suspeito tirou a picareta de um estojo de violão e golpeou a homenagem a Trump, noticiou o jornal Los Angeles Times.

(Por Bernie Woodall em Fort Lauderdale, Flórida)

