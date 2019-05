WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos acreditam que a Rússia pode estar realizando testes nucleares de baixo nível, uma violação de uma moratória de tais testes, disse o chefe da Agência de Inteligência de Defesa nesta quarta-feira.

"Os Estados Unidos acreditam que a Rússia provavelmente não está aderindo à sua moratória de testes nucleares de maneira condizente com o padrão 'produção zero'", disse o general Robert P. Ashley em um fórum sobre controle de armas no Instituto Hudson.

Negociado nos anos 1990, o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (CTBT) conta com apoio global, mas precisa ser ratificado por mais oito países dotados de tecnologia nuclear --entre eles Israel, Irã, Egito e EUA-- para entrar em vigor.

A Rússia ratificou o tratado em 2000.

"Acreditamos que eles têm a capacidade pela maneira como estão configurados" para realizar testes nucleares de baixo nível que ultrapassam o limite de produção zero estabelecido pelo CTBT, disse Ashley.

(Por Jonathan Landay)

