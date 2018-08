O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Por Michelle Nichols e Lesley Wroughton

NAÇÕES UNIDAS/WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos acusaram a Rússia nesta sexta-feira de violar sanções da Organização das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte, citando “relatos críveis” de que Moscou está concedendo novas permissões de trabalho para trabalhadores norte-coreanos, apesar da negação da Rússia de quaisquer ações do tipo.

"Relatos críveis sobre violação da Rússia às resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre os trabalhadores norte-coreanos que trabalham no exterior são profundamente preocupantes", disse a embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, nesta sexta-feira.

O governo Trump também impôs sanções norte-americanas selecionadas sobre um banco russo que informou ter facilitado uma transação com uma pessoa colocada em lista negra por Washington por envolvimento com o programa de armas nucleares da Coreia do Norte.

Isto acontece no mesmo dia em que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, menos de dois meses após uma cúpula entre EUA e Coreia do Norte em Cingapura, voltou à cidade-Estado e sugeriu que atividades persistentes em programas bélicos feitas pela Coreia do Norte são inconsistentes com o comprometimento de desnuclearização assumido líder Kim Jong Un.

A Rússia negou uma reportagem do Wall Street Journal que dizia que Moscou estava permitindo que milhares de novos trabalhadores norte-coreanos entrassem no país e estava concedendo permissões de trabalho para eles, em uma possível violação de sanções da ONU.

Mais de 10 mil novos trabalhadores norte-coreanos se registraram na Rússia desde setembro, relatou o jornal, citando registros do Ministério do Interior da Rússia.

A ação da Rússia possivelmente viola sanções da ONU com objetivo de pressionar Pyongyang a abandonar suas armas nucleares, relatou o jornal, citando autoridades norte-americanas.

